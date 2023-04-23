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روسيا تقصف مواقع محصنة للجيش الأوكراني وتتسبب بخسائر كبيرة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، اليوم الأحد وللعام الثاني على التوالي، وفي إطار ذلك، دمر الطيران الحربي الروسي معقلين محصنين لفصيلة من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسكي.

 

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وقال ياروسلاف ياكيمكين، من المكتب الصحفي لمجموعة "غرب" بالجيش الروسي إن الطائرات الحربية الروسية استهدفت بقذائفها المواقع الأوكرانية في بلدتي أوغورتسوفو وكروغلوي، ودمرت معقلين محصنين وثلاثة ملاجئ للأفراد جنوب المركز السكني أولشاني في اتجاه كوبيانسكي، وفقًا لموقع روسيا اليوم

الإخباري.

 

وشدد الضابط، على أن العدو تحمل خسائر كبيرة في العناصر والمعدات خلال ذلك.

وأشار الضابط الروسي، إلى أنه تم اكتشاف وتدمير مجموعتي استطلاع وتخريب معاديتين قرب المركزين السكنيين مولتشانوفو وكراخمالنويه. وتم إحباط محاولتين للعدو لتبديل القوات بالقرب من قريتي سينكوفكا وتيمكوفكا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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