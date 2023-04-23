السودان.. تجدد الاشتباكات وطرفا النزاع يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

ياسر رشاد - القاهرة - تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في أكثر من منطقة، مع دخول المعارك أسبوعها الثاني.

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ويأتي ذلك، وسط تسارع عمليات إجلاء رعايا الدول من السودان، فيما تعرض رعايا فرنسين لهجوم خلال إجلائهم من سفارة بلادهم مرورًا ببحري إلى أم درمان.

وشهد محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، ووسط الخرطوم، والقصر الجمهوري تجدد للاشتباكات، كما شهدت مدن بحري وأم درمان وشرق النيل مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكذا الحال في منطقة الباقير، وهناك تبادل للاتهامات بين الجانبين، فكل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه هو من بدأ خرق هذه الهدنة.

وقالت قيادة قوات الدعم السريع إنه "مواصلة لنهجها المستمر في عدم الالتزام بالعهود اخترقت قوات الانقلاب المسنودة بالجماعات المتطرفة الهدنة المعلنة وقامت بضرب قوات الدعم

السريع بمنطقة كافوري بالطيران وشمل الاعتداء منازل المواطنين الأبرياء ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات".

ودانت قيادة الدعم السريع هذا "المسلك الغادر الذي يتنافى مع الالتزام المعلن بالهدنة".

بدورها، نبهت القوات المسلحة السودانية المواطنين، من أنها "رصدت استخدام المتمردين لأسلوب خداع يتضمن ارتداء أزياء القوات المسلحة واستخدام عربات "لاندكروزر" بطلاء مشابه لذلك المستخدم في عربات الجيش للتضليل ومحاولة إلصاق بعض الانتهاكات والجرائم التي يرتكبونها بقواتنا".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن البلاد تشهد منذ الصباح انقطاعا "شبه كامل" لخدمة الإنترنت.

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