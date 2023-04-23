واشنطن تعلن إجلاء موظفيها من السودان ووقف عمل السفارة بشكل مؤقت

أعلن الرئيس الأميركي جوبايدن في وقت متأخر السبت أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من ‎الخرطوم، مع دخول المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.



وقال ‎بايدن في بيان "اليوم بناء على أوامري، نفذت القوات الأميركية عملية لإجلاء موظفين حكوميين من الخرطوم. أنا فخور بالالتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية وجسدوا صداقة أميركا وصلتها مع شعب ‎السودان".



في السياق أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن صباح الأحد، وقف عمل سفارة بلاده في السودان بشكل مؤقت، وذلك بعد إجلاء رعاياها الدبلوماسيين وعائلاتهم.



وقال بلينكن في بيان نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم على فيسبوك: "أوقفت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم عملياتها مؤقتا، وإجلاء موظفيها وعائلاتهم تحت مسؤوليتنا الأمنية" دون تفاصيل بشأن عدد الرعايا الذين تم إجلاؤهم أو طريقة الإجلاء.



وأضاف: "تعليق العمليات في إحدى سفاراتنا دائما قرار صعب، لكن سلامة موظفينا هي مسؤوليتي الأولى".



وأشار إلى أنه وجه بهذا الإجراء المؤقت "بسبب المخاطر الأمنية الجسيمة والمتنامية التي نجمت عن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".



وأردف: "تسبب القتال الواسع النطاق في أعداد كبيرة من القتلى والإصابات بين المدنيين وأضرار بالبنية التحتية الأساسية وشكل خطرا غير مقبول على موظفي سفاراتنا".



ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.



المصدر: فرانس برس + الأناضول

