شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مهام للجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، الاختصاصات التي تمارسها التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، وذلك كالآتى :

1- تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.

2- وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التى تحددها.

3- تحديد مدة البعثة.

4- تحديد المخصصات المالية للبعثات، واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأن تنفيذها فى ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض.

5- البت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة.

6- وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين.

7- البت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتى ترد إليها من الوزير المختصة أو القطاع المختص.

8- وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة فى شأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين، وكذا تحديد الجهات التى تتولى فحص المتقدمين، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة.

9- وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين.

10- وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقا للمعايير التى تضعها اللجنة.