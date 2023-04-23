أمريكا توقف العمليات في سفارتها بالخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أوقفت بصفة مؤقتة العمليات في سفارتها بالخرطوم، وأجلت جميع الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم بأمان في ظل استمرار العنف في السودان.

اقرأ أيضًا.. البرهان يُهاجم قوات الدعم السريع ويدعو للمُفاوضات

وكانت قوة أمريكية أجلت الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم من مبنى السفارة الأميركية، فجر الأحد، ونقلتهم إلى خارج السودان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "تعليق العمليات في إحدى سفاراتنا دائما قرار صعب، لكن سلامة موظفينا هي مسؤوليتي الأولى".

وأوضح أنتوني سبب توجيهه بهذا الإجراء المؤقت، قائلًا إنه بسبب المخاطر الأمنية الجسيمة والمتنامية، التي نجمت عن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكد أن القتال الواسع النطاق تسبب في وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين، وألحق أضرارا بالبنية التحتية الأساسية، وشكل خطرا غير مقبول على موظفي سفارتنا.

وأضاف "إنني أحيي مهارة ومهنية فريقنا على الأرض والقوات العسكرية الأميركية، وموظفي الحكومة الذين نفذوا مهمة الإخلاء هذه".

وتعهد وزير الخارجية بمساعدة المواطنين الأمريكيين في السودان في التخطيط لسلامتهم، وتقديم تحديثات منتظمة لهم في المنطقة، ومواصلة التنسيق مع الحلفاء والشركاء، وكذلك الشركاء المحليين، بشأن الجهود المبذولة لضمان سلامة موظفيهم.

وكرر بلينكن دعوته للجانبين لتمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في عيد الفطر على وجه السرعة إلى وقف دائم للأعمال العدائية، لمنع المزيد من الضرر للأمة السودانية.

وقال: "نذكر كلا الطرفين المتحاربين بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل بالشراكة مع المنطقة والمجتمع الدولي، الضغط لإنهاء هذا القتال والعودة إلى عملية الانتقال إلى حكومة مدنية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: