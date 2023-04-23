فرنسا تبدأ عملية إجلاء مواطنيها من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إجلاء سريع لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، فيما دخلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها التاسع.

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ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية ستشمل أيضًا مواطنين أوروبيين وآخرين من "دول شريكة حليفة"، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقال مصدر دبلوماسي إن كلا من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "قدمت ضمانات أمنية" تسمح بإجراء هذه العملية.

ولفت المصدر نفسه إلى أن نحو 250 مواطنًا فرنسيًا يقيمون في السودان.

ويأتي الإعلان عن المبادرة الفرنسية بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية

من الخرطوم.

ومنذ اندلاعها في 15 أبريل، تسببت المعارك في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 420 شخصًا قتلوا وأصيب ما يزيد عن 3700 بجروح جراء القتال في جميع أنحاء السودان، لكن يُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أكبر من ذلك.

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