الرئيس الامريكي يشكر 3 دول بعد إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السودان

شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، 3 دول بعد إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السودان.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وأسرهم من السودان وإغلاق السفارة.

وقال الجيش السوداني، إن قوات الدعم السريع هاجمت سجن الهدى وأطلقت سراح عدد كبير من النزلاء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن قوات الدعم السريع أكدت موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.