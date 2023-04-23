شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الروسي في السودان يعقب على الهدنة فى الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف أندريه تشيرنوفول، السفير الروسي في السودان، أن هدنة العيد فى السودان لا يتم الإلتزام بها في الخرطوم، مؤكدا أن الوضع بات فى طريقه للتحسن أفضل مما كان عليه في الأيام الأولى من المواجهات.

وأشار تشيرنوفول إلى سماع أصوات تحليق الطائرات الحربية وإطلاق النار في أنحاء الخرطوم.



ولفت إلى وجود عدد من البعثات الدبلوماسية المستعدة لإجلاء موظفيها من السودان، وقال: "وفق معلوماتنا حتى الآن، لم تتمكن أي من البعثات الدبلوماسية من إجلاء موظفيها عن الخرطوم والسودان بشكل عام".



وحول وجود مصابين أو ضحايا روس جراء الاشتباكات أضاف: "السفارة الروسية لم تتلق أي معلومات عن مصابين روس في السودان حيث تدور اشتباكات مسلحة بين قوات الرد السريع والجيش.. نحن على اتصال مع جميع مواطنينا".



وأعلنت لجنة أطباء السودان أن أكثر من 250 مدنيا قتلوا، وأصيب 1454 آخرون منذ بدء الاضطرابات في البلاد.