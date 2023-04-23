" عادل العسومي" يشيد بقرار الهدنة فى السودان خلال عيد الفطر المبارك

أشاد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، بإعلان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك، مثمنًا جميع الجهود الدولية والعربية التي بذلت في هذا الشأن.

ودعا العسومي في بيان، الأطراف السودانية كافة إلى الالتزام بالهدنة والبناء عليها، من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة ووقف دائم لإطلاق النار؛ حقنًا لدماء الشعب السوداني.

وأكد دعم البرلمان العربي لجميع الجهود التي تبذل لحلحلة الأزمة بين الأطراف السودانية، وتضامنه الكامل مع الشعب السوداني، وتطلعاته في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.