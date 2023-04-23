تعرف على جهود الدولة المصرية من أجل تهدئة الأوضاع في السودان

مع زيادة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسعى الدولة المصرية من أجل تهدئة الأوضاع في السودان، ومن هنا نعرض إليكم كافة التفاصيل حول جهود الدولة المصرية من أجل تهدئة الأوضاع في السودان.

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا في وقت سابق من وزير خارجية هولندا “فوبكه هويكسترا" لتناول مستجدات الوضع في السودان.



بين السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الجهود التي تبذلها مصر واتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.



مشددًا على ضرورة الاستمرار في تشجيع الأطراف السودانية على الاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني من خلال تطبيق وقف فوري وسريع لإطلاق النار.

وأعرب الوزير الهولندي عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار في السودان، معربًا عن قلق بلاده العميق من تأثير العمليات العسكرية على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب المتواجدين هناك.

كما طلب الوزير الهولندي التنسيق مع مصر من أجل الإسهام في توفير الحماية للرعايا الهولنديين المتواجدين في السودان، وهو ما رحب به الوزير سامح شكري.

هذا، وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال القترة المقبلة.



كما تلقي سامح شكري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا اليوم ٢٠ أبريل الجاري من وزير خارجية الهند "سوبراهمانيام جايشانكر" لتناول تطورات الأوضاع في السودان.



وقد أشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الاتصال شهد استعراض الجهود التي تقوم بها مصر من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، موضحًا أن الوزير سامح شكري شدد على ضرورة تكامل الجهود وحث الأطراف السودانية على الوصول لهذا الهدف حفاظًا على أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق.

ثمن الوزير الهندي جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر من أجل وقف إطلاق النار في السودان، مشيرًا إلى قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والرعايا الأجانب المتواجدين هناك، ومعربًا عن تطلع الهند للتنسيق مع مصر من أجل المساهمة فى توفير الحماية لرعايا الهند المتواجدين في السودان، وهو ما رحب به الوزير سامح شكري.

هذا، وقد تم اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الأيام القادمة.

قام وزير خارجية إسبانيا " خوسيه مانويل ألباريس"، بالاتصال مع وزير الخارجية سامح شكري.

وقد أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير الإسباني أعرب عن قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والجاليات الأجنبية الموجودة هناك، معربًا عن تطلعه للتعرف على تقييم الوزير سامح شكري ورؤيته بشان تطورات الأحداث.





وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري تناول الجهود التي تبذلها مصر من خلال الاتصالات التي تجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، مشددًا على أهمية العمل على استغلال فرصة اقتراب عيد الفطر المبارك من أجل وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يفاقم من حدة الصراع، وبما يسهم في إنجاح جهود الوساطة الهادفة لإخراج السودان من هذا المأزق. وفي نهاية الإتصال، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة.