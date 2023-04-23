انت الان تتابع خبر للأسبوع الثاني تواليا.. انخفاض صادرات بغداد النفطية الى واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الإدارة، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.395 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 18 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.377 ملايين برميل يوميا".وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 180 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا بمقدار 61 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 241 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.519 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 615 الف برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من السعودية بمعدل 339 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 303 آلاف برميل يومياً".

ولفتت الى إن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغ معدل 131 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا والبرازيل بمعدل 112الف برميل يوميا لكل واحدة منهما، ومن ليبيا بمعدل 84 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا".