حلم الكتلان يلوح في الأفق.. ميسي يصل برشلونة

وقالت صحيفة سبورت "ليونيل ميسي وصل مدينة برشلونة، في ظل الكثير من المعلومات حول احتمالية عودة البرغوث إلى الفريق الكتالوني".

وأضافت "وصل ميسي برفقة عائلته ودائرته المقربة، لكن ما يفتح باب التكهنات هو أنه وصل بنحو 15 حقيبة معه".



وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ولن يتمكن برشلونة من استعادة ليونيل ميسي، قبل حل مشكلة الرواتب مع رابطة الدوري الإسباني، خاصة وأن النادي الكتالوني مطالب بخفض فاتورة الأجور لنحو 200 مليون يورو.