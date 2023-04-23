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حلم الكتلان يلوح في الأفق.. ميسي يصل برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453928-638178257985868970.jpg

2023-04-23 | 07:48

حلم الكتلان يلوح في الأفق.. ميسي يصل برشلونة

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الخليج 365 - رياضة
باغت ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، الجميع بعودته إلى مدينة برشلونة، من أجل قضاء فترة الإجازة التي حصل عليها من ناديه الفرنسي.
وقالت صحيفة سبورت "ليونيل ميسي وصل مدينة برشلونة، في ظل الكثير من المعلومات حول احتمالية عودة البرغوث إلى الفريق الكتالوني".

وأضافت "وصل ميسي برفقة عائلته ودائرته المقربة، لكن ما يفتح باب التكهنات هو أنه وصل بنحو 15 حقيبة معه".


وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ولن يتمكن برشلونة من استعادة ليونيل ميسي، قبل حل مشكلة الرواتب مع رابطة ، خاصة وأن النادي الكتالوني مطالب بخفض فاتورة الأجور لنحو 200 مليون يورو.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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