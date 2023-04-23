أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي في وقت سابق مع نظيره رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان لبحث سبل تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في السودان.

و تناول الاتصال الجهود الحثيثة التي يبذلها البلدان لتهدئة الأوضاع في السودان ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار واستعادة المسار السياسي، في ضوء دعم دولة الإمارات ومصر الشعب السوداني في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في بلده.



قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا لن تجلي رعاياها من السودان "في المرحلة الحالية"، وإن تركيزها حاليًا ينصب على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتعمل وزارة الخارجية الفرنسية بالتنسيق مع السعودية والأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة طوارئ بالسودان

وقالت آن كلير لوجاندر" إن باريس تنسق مع السعودية والأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة طوارئ بالسودان، مضيفة: "نعمل على الوصول لوقف إطلاق نار دائم بالسودان".

وتابعت: "هناك ضغط جماعي للوصول إلى هدنة طوارئ إنسانية ثم وقف إطلاق نار دائم يجب أن يسمح بالخروج من الأزمة".



وأضافت: "يجب أن تسمح الهدنة أيضًا بحماية المدنيين خصوصًا الرعايا الأجانب، ولكن أيضًا البعثات الدبلوماسية التي استُهدِف بعضها".

وأكدت أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "اتصلت بشركائنا في الجامعة العربية ومنظمة "ايغاد" والاتحاد الإفريقي، وستُجري اليوم اتصالات جديدة مع هذه الأطراف الثلاثة ومع الأمم المتحدة وشركائنا في مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن".



بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري مع بدر بن حمد بن حمود وزير خارجية عمان آخر تطورات الأزمة في السودان، وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزير تلقى اتصالًا اليوم من وزير خارجية عمان لبحث تطورات الوضع في السودان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية إن سامح شكري ونطيره العماني استعرضا الجهود التي تقوم بها مصر لاحتواء أزمة السودان بجانب الاتصالات التي تقوم بها مصر مع الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا.



واتفق الطرفان على ضرورة التواصل لحل سلمي لوقف اطلاق النار في السودان للحفاظ على الشعب السوداني وممتلكاته، وأشار السفير أحمد أبو زيد إن الاتصال تناول ضرورة العمل على توصيات المجلس الأخير لجامعة الدول العربية بشأن أزمة السودان.

ودعت الوزارة كافة الأطراف إلى ضرورة ضبط النفس ووقف القتال فورًا، والعودة إلى الحوار والتهدئة، والالتزام بالاتفاق الإطاري السياسي، وبما يؤسس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

و قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنّ السفارة الأردنية في السودان تواصلت مع الأردنيين، وتتابع مع السلطات السودانية أوضاع الجالية الأردنية.

وأضاف لناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن السفارة الأردنية في الخرطوم أنشأت غرفة عمليات لمتابعة أي ملحوظة أو استفسار من الأردنيين المقيمين في السودان، وعلى مدار الساعة، وأن السفارة، ومن خلال قاعدة البيانات الموجودة لديها، تقوم بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين هناك ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.