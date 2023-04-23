تعرض على آخر تطورات وكواليس الأحداث في السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت مدينة الخرطوم عاصمة السودان، السبت، انفجارات وانتشار واسع للقوات العسكرية، بسبب خلافات نشبت بين قوات التدخل السريع والجيش السوادني، الأمر الذي آثار ردود فعل عربية وعالمية وإطلاق مناشدات لوقف القتال.



أفادت وكالة رويترز، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية وأعلنت قوات الدعم السريع، السيطرة على القصر الرئاسي السوداني.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة بشكل كامل على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة كما انم قوات الدعم السريع أعلنت السيطرة على مطار الخرطوم الدولي وقاعدة مروي الجوية



طالبت مصر، الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية الأرواح وحلقت طائرات حربية في سماء الخرطوم.



و اشتعلت النيران في مقر قوات الدعم السريع داخل قيادة الجيش بالخرطوم وأعلن الجيش السوداني، تنفيذ سلاح الجو عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.