بعد التوترات الأخيرة.. الأمم المتحدة تدعو السودان لهدنة خلال عيد الفطر

‏بعدما بدأت الأزمة في السودان اتحد العالم بأكمله يناشدون طرفي النزاع داخل الأراضي السودانية للجوء للغة الحوار والنقاش ليتمكنوا من تفادي هذه الأزمة والخسائر الفادحة التي ستنجم عنها.

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، طرفي القتال في السودان إلى الالتزام بهدنة "لمدة 3 أيام على الأقلّ"، بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به السودانيون الجمعة.

قال غوتيريش في أعقاب اجتماع افتراضي عقده مع مسؤولين من الاتّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى، "أولوية عاجلة، أدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل، لمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، من أجل السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال بالفرار والحصول على المساعدة الطبية والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى".



وأضاف، يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى للسماح بفترة راحة من القتال وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، كما شدّد على أنّ جميع أطراف النزاع مسلمون وأن هذا وقت مهم في التقويم الإسلامي".



و تابع غوتيرش "نحن على اتّصال مع الأطراف، ونعتقد أنّ الأمر ممكن، ولكن يجب أن يتّحد الجميع للضغط كي يتم وقف إطلاق النار هذا"، معتبرًا أنّ هذه الهدنة "حاسمة للغاية".

وأكد غوتيريش أن "وقف الأعمال العدائية يجب أن يُتبع بحوار جدي للسماح بنجاح عملية انتقالية تبدأ بتعيين حكومة مدنية".

حثت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، طرفي الصراع في السودان على تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية عطلة عيد الفطر، وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن واشنطن ترى أن وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، صمد إلى حد كبير على الرغم من تجدد إطلاق النار الكثيف يوم الخميس.



‏سعت مصر للتدخل وحل الأزمة السودانية بأقل الخسائر، وأظهرت مصر استعدادا واضحا للتوسط بين طرفي الصراع لحقن الدماء، وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر لا تقف مع طرف ضد الطرف الآخر وأنها ستظل داعمة لدولة السودان الشقيقة فهي العمق الاستراتيجي لمصر، وأكدت الحكومة المصرية أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو لغة الحوار، ومصر تدعو الأشقاء في السودان للمفاوضات والتوقف عن القتال