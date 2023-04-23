كافة المعلومات حول “عبد الرحيم حمدان دقلو” بعد الأحداث الاخيرة بالسودان

زادت محركات البحث من قبل المواطنين من أجل معرفة كافة التفاصيل الأخ الأصغر إلي محمد حمدان دقلو، الفريق عبدالرحيم دقلو الذي ظهر وسط قوات الدعم السريع.

من هو عبد الرحيم حمدان دقلو؟



هو عبد الرحيم حمدان دقلو، الأخ الأصغر إلى محمد حمدان دقلو رئيس قوات الدعم السريع، والد في قبيلة الرزيقات من رفاعة من جهينة.

ظهر أسم عبدالرحيم حمدان دقلو عندما تم تعيينه نائبًا لرئيس قوات الدعم السريع وذلك عقب الثورة السودانية التي اندلعت في 19 ديسمبر من عام 2018 والتي أسقطت الرئيس عمر البشير الذي ظل يحكمُ البلاد لما يزيد عن ثلاثة عقود.

ويعتبر عبد الرحيم دقلو من أهم الشخصيات السودانية المنضمة إلى قوات الدعم السريع السودانية، يعتبر دقلو هو نائب قوات الدعم السريع السودانية، يعتبر هو المسؤول المباشر عن فض الاعتصام مما أدى إلى استعمال قوة السلاح ومخالفته التعليمات، له الكثير من التدخلات العسكرية والسياسية.

وقد شارك في فض الاعتصام الذي اقيم امام القيادة العامة والذي ارتكبت به المجازر حق المعتصمين وكان هذا في الثالث من شهر يونيو لعام 2019.

وأعلنت جامعة الضعين حامد معلا، تعيين قائد ثاني قوات الدعم السريع، الفريق أول عبدالرحيم حمدان دقلو، رئيسًا لمجلس الجامعة.



هي تم تشكيلها رسميًا في أغسطس 2013 بعدما تمّت إعادة هيكلتها فأصبحت تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في عصر المشير عمر البشير، قامت ن بمحاربة الجماعات المتمردة في إقليم دارفور وجنوب كردفان وولاية النيل الأزرق في أعقاب الهجمات المشتركة من قبل متمردي الجبهة الثورية السودانية في شمال وجنوب كردفان في نيسان 2013.