ملياردير يسحب أمواله من "تسلا" لصالح قضايا الصحة والتغير المناخي

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى الملياردير من أصول روسية سيرغي برين، المؤسس المشارك لشركة "جوجل"، لتأسيس مؤسسة غير ربحية بقيمة نصف مليار دولار تركّز على قضايا الصحة والتغيّر المناخي، وفق روسيا اليوم.

إيلون ماسك يضاعف حرب أسعار تسلا والصين في ورطة

وتشير بيانات إلى أن أغلبية التمويل حتى الآن تأتي من أسهم شركة "تسلا"، بحسب ما أفادت به وكالة "بلومبرغ".

وتنتمي منظمة "كاتالست 4" الجديدة إلى فئة من المنظمات تسمح لبرين بالاستفادة من استراتيجية خيرية جديدة قوية تمنح كبار المتبرعين من المليارديرات باستقطاعات ضريبية، إلى جانب مستويات

فريدة من المرونة والسريّة والنفوذ السياسي.

وقد تم بيع أسهم برين في شركة "تسلا" من جانب منظمة "كاتالست 4" مقابل 366 مليون دولار خلال أربعة أيام بدءاً من 14 ديسمبر 2021، بحسب ما تشير إليه البيانات.

يشار إلى ذلك كان قريباً من وقت شهد خلافاً واضحاً بين برين وإيلون ماسك، المؤسس المشارك لشركة صناعة السيارات الكهربائية.