زخة شهب القيثارة تزين سماء مصر في عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - تتزين سماء مصر والوطن العربي في ليالي عيد الفطر المبارك بذورة زخة شهب القيثارة وكأن السماء تحتفل بعيد الفطر في ظاهرة سنوية تحدث ما بين 16 إلى 25 أبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23، وتُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميتها.

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زخة شهب القيثارة هي واحدة من الظواهر الفلكية البديعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، كما أنها من أكثر الظواهر التي تشهدها سماء مصر في شهر أبريل الجاري، وتنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب تاتشر «Thatcher»، الذي تم اكتشافه عام 1861، ويصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 20 شهابًا في الساعة، ويمكن رؤية شهب القيثارة

بالعين المجردة وذلك بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب، وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل.

جدير بالذكر أن سماء مصر ستشهد خلال الأيام المقبلة بعض الظواهر الفلكية، فمن المتوقع أن تشهد السماء اليوم اقتران القمر وكوكب الزهرة والذي يعد ألمع كواكب المجموعة الشمسية، حيث يظهرا متجاورين بالعين المجردة، باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 9:40 مساءً تقريبًا.