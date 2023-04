تلسكوب يظهر إعصارًا على سطح الشمس

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح التصوير الفلكي للهواة يتمتع بشعبية متزايدة بين أهل مجتمع علم الفلك، حيث يتيح تطور تقنيات التلسكوب والكاميرا للأفراد من جميع مناحي الحياة مراقبة السماء بتفاصيل مذهلة، وفق سكاي نيوز عربية.

وتم توضيح ذلك مؤخرا بواسطة أندرو مكارثي (TwitterAJamesMcCarthy)، الذي يمتلك ويدير استوديوهات الخلفية الكونية، وهو في الأصل من شمال كاليفورنيا ولكنه يقيم حاليا في فلورنسا، أريزونا.

وفي 18 مارس 2023، قام مكارثي بنشر تغريدة لمقطع فيديو لما بدا أنه إعصار على سطح الشمس.

of plasma was raining moon-sized gobs of incandescent material on the sun. I can't imagine a more hellish place. — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy)

وعلى الرغم من أن هذه الميزة لا تبدو بهذه الضخامة، إلا أن مكارثي يوفر مجموعة مكونة من 14 قطعة داخل الفيديو لإظهار الحجم الهائل لهذا الوحش الشبيه بالإعصار. ولكن في حين أن الأعاصير شائعة على الأرض، فما الذي يحدث على سطح الشمس لخلق مثل هذه الظاهرة الفريدة؟.