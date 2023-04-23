ميجان ماركل والملك تشارلز الثالث.. أزمة سببها الصحافة

ياسر رشاد - القاهرة - انتقدت ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري الصحافة البريطانية، بسبب تقارير أفادت أن رسائل متبادلة مع الملك تشارلز لعبت دورا في قرارها عدم حضور مراسم تتويجه، وذلك في أحدث مواجهة لها مع الصحافة، وفق سكاي نيوز.

ميجان ماركل تسعى لاستعادة مكانتها في العائلة المالكة

ميجان كتبت إلى الملك لتعبر عن مخاوفها بسبب "التحيز غير الواعي في العائلة المالكة".

الرسالة أُرسلت عقب تصريحاتها في مقابلة مع المذيعة أوبرا وينفري عام 2021، بأن العائلة المالكة عبرت عن قلقها بسبب لون بشرة ابنها الداكنة.

دوقة ساسكس لم تشعر أنها تلقت ردا شافيا على مبعث قلقها.

وقال متحدث باسم ميجان: "دوقة ساسكس تمضي في حياتها في الوقت الحالي دون أن تفكر في المراسلات التي جرت قبل عامين، فيما يخص حوار حدث قبل

4 أعوام".

وأضاف المتحدث: "أي إشارة توحي بخلاف ذلك غير صحيحة بل سخيفة في الحقيقة. ندعو الصحافة الشعبية ومختلف مراسلي الشؤون الملكية للتوقف عن هذا السيرك المرهق الذي لا يفتعله سواهم".

وسيحضر الأمير هاري مراسم التتويج الشهر المقبل من دون زوجته، التي ستبقى في ولاية كاليفورنيا الأميركية مع ابنيهما، حيث سيتم ابنهما الأكبر آرتشي عامه الرابع في اليوم نفسه.

وتنحى هاري وميجان عن الواجبات الملكية في مارس 2020، وقالا إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدا عن مضايقات الإعلام.