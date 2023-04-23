هبوط طائرة ركاب اضطراريا بمطار الغردقة بعد اشتعال النار في أحد محركاتها

ياسر رشاد - القاهرة - هبطت طائرة ركاب بريطانىة اضطراريا بمطار الغردقة الدولي اليوم الأحد، بعد دقائق من إقلاعها إلى روما إثر عطل في أحد محركاتها واشتعال النار فيه، وفق روسيا اليوم.

ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة عبر مطار الغردقة

وقالت مصادر بمطار الغردقة إن الطائرة كانت تقل 178 راكبا وتم إجلاء الركاب من الطائرة ونقل الطائرة للمنطقة المعزولة في المطار التعامل معها من خلال قوات الحماية المدنية.

وأوضحت المصادر أن أحد محركات الطائرة تعرض لعطل مفاجئ واشتعلت

النيران في المحرك ليقرر قائد الطائرة الهبوط في مطار الغردقة الدولي بعد إقلاعها بدقائق معدودة وذلك بعد إبلاغ برج المراقبة بالمطار.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مطار الغردقة تحسبًا لأية تطورات وانتقال قوات الأمن وتم التعامل مع الموقف والسيطرة على الحريق المحدود بمحرك الطائرة.