مهرجان دولي للطائرات الورقية ينتهي بكارثة

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب 10 أشخاص 4 منهم بجروح بالغة، بعد أن صدمت سيارة حشدا خلال مهرجان دولي للطائرات الورقية شمالي فرنسا، ، حسبما أفاد مسؤولون محليون، وفق سكاي نيوز عربية.

وقالت سلطات با دو كاليه إن التقارير الأولية تفيد أن سائقا مسنا فقد السيطرة على سيارته، واصطدم بالمارة خلال المهرجان في بلدة

بيرك سور مير الساحلية.

وأفادت خدمات الطوارئ أن أربع 4 أصبن بجروح بالغة، ومن بينهن متقاعدتان تبلغان من العمر 75 و82 عاما.

ويقام المهرجان السنوي على مدار عدة أيام، ويستقطب مئات الآلاف من الزوار من أنحاء العالم.