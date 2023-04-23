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5 صواريخ روسية تضرب أوكرانيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أصابت 5 صواريخ روسية على الأقل مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا والمناطق المحيطة بها، مما ألحق بعض الأضرار في مبان مدنية، حسب مسؤولين محليين، وفق روسيا اليوم.

الجيش الأوكراني يُعلن إسقاط 21 صاروخًا روسيًا

وتطلق روسيا منذ أشهر طائرات مُسيّرة وصواريخ، باتجاه مجموعة متنوعة من الأهداف الأوكرانية، في محاولة لتدمير

البنية التحتية الحيوية.

وكتب حاكم المنطقة أوليه سينيغوبوف على تطبيق "تلجرام"، أن صاروخا أصاب منزلا في قرية كوتلياري إلى الجنوب من خاركيف، بينما تسبب صاروخ آخر في اندلاع حريق كبير بالمدينة نفسها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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