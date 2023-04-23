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امرأة تقتحم مسجدًا أثناء صلاة عيد الفطر

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ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاقتحام امرأة هندوسية أحد المساجد في الولايات المتحدة أثناء صلاة عيد الفطر، وفق روسيا اليوم.

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وأظهر الفيديو المرأة وهي تقف في المسجد وتقوم بالصراخ، فيما استدعى البعض رجال الشرطة الذين حاولوا إخراجها بهدوء لكنها رفضت وظلت تصرخ فتعاملت

معها الشرطة بالقوة وأخرجتها من المسجد.

وعلق مغردون على الفيديو بأن حقد وعنصرية وطائفية الهندوس تخطت الحدود، حيث لم تعد هذه الجرائم قاصرة على المسلمين في الهند فقط، ولكن في أي مكان تواجد فيه الهندوس.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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