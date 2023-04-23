امرأة تقتحم مسجدًا أثناء صلاة عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاقتحام امرأة هندوسية أحد المساجد في الولايات المتحدة أثناء صلاة عيد الفطر، وفق روسيا اليوم.

اقتحام جديد للمسجد الأقصى واعتقال أكثر من 350 فلسطينيًا

وأظهر الفيديو المرأة وهي تقف في المسجد وتقوم بالصراخ، فيما استدعى البعض رجال الشرطة الذين حاولوا إخراجها بهدوء لكنها رفضت وظلت تصرخ فتعاملت

معها الشرطة بالقوة وأخرجتها من المسجد.

وعلق مغردون على الفيديو بأن حقد وعنصرية وطائفية الهندوس تخطت الحدود، حيث لم تعد هذه الجرائم قاصرة على المسلمين في الهند فقط، ولكن في أي مكان تواجد فيه الهندوس.