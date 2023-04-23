تقرير: 2022 عام جوع عالمي غير مسبوق

كتب الخبير الاقتصادي بول كوليير ذات مرة أن "الحرب هي التنمية في الاتجاه المعاكس". الحرب هي الصراع يؤدي حتما إلى الفقر والجوع، وهي نظرية أثبتت صحتها في كل صدام رئيسي عبر تاريخ البشرية.

ويُعتقد، على سبيل المثال، أن عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب الجوع والأمراض المرتبطة بالجوع يفوق عدد الذين ماتوا بسبب القتال أثناء الحرب العالمية الثانية.

ولكن من الصحيح أيضا أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي يمكن أن يؤديا إلى عدم الاستقرار. هناك حلقة فارغة من ردود الفعل بين الصراع والجوع تلعب حاليا في عشرات البلدان حول العالم. فالحرب تقود الجوع والجوع يقود إلى الحرب.

الجوع وغياب الأمن

يكشف تقرير مركز الدراسات والاستراتيجيات الدولية الأمريكي CSIS، الرابط بين انعدام الأمن الغذائي والحروب، ففي عام 2017، أصدر برنامج الأغذية العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية تقريرًا بعنوان كسب السلام: الجوع وغياب الأمن، كما يكشف التقرير أن عام 2022 كان فعلا هو عام الجوع العالمي وذلك للجوانب السلبية الكبيرة التي خلفتها جائحة "كوفيد-19".

لقد كانت مراجعة شاملة للأدبيات حول "عدم الاستقرار المرتبط بالغذاء" - أو الطرق التي يؤدي بها الجوع إلى الصراع. في ذلك الوقت ، كان المشرعون الأمريكيون يعرفون من خلال الروايات المتناقلة أن هذه العلاقة موجودة.

قال رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ السابق بات روبرتس في خطاب ألقاه عام 2015: "أرني أمة لا تستطيع إطعام نفسها، وسأظهر لك أمة في حالة من الفوضى". وحذر آخرون، مثل السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، كثيرا من أن تقديم المساعدة الإنسانية في بعض حالات الطوارئ الأكثر تعقيدا في العالم كان ضروريا لتجنب الارتباطات الأكثر تكلفة من حيث القتلى والتكاليف.

2022 عام الجوع العالمي

يقول التقرير إن المجتمع الأكاديمي بحث في مسألة العلاقة بين انعدام الأمن الغذائي والنزاعات حتى توصل إلى نتائج خطيرة جدا. فمع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، والآثار الاقتصادية المستمرة لوباء كوفيد، وزيادة الأحداث المناخية المتطرفة حول العالم، كان عام 2022 عاما من الجوع العالمي غير المسبوق. وكما كان متوقعا، ارتفع عدم الاستقرار العالمي بالتوازي. وقعت أكثر من 12500 مظاهرة العام الماضي في البلدان التي تواجه ارتفاعات كبيرة في أسعار الغذاء والوقود.

3 عوامل رئيسية

كشف التقير أن عدم الاستقرار المرتبط بالغذاء له 3 دوافع رئيسية هي تغير المناخ، والصراع على الموارد الطبيعية، والصدمات الاقتصادية.

ما يقرب من نصف جميع الدراسات التي تمت مراجعتها تبحث في عدم الاستقرار المرتبط بالغذاء من خلال عدسة تغير المناخ: تغير هطول الأمطار والجفاف، والارتفاعات الحادة في درجات الحرارة، والتصحر، والأحداث المناخية المعاكسة الأخرى.

وتظهر دراسة واحدة من جامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، أن درجات الحرارة المرتفعة خلال مواسم زراعة الذرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أدت إلى انخفاض الغلة وأدت إلى زيادة الصراع الأهلي.

ويزعم المؤلف أنه مع استمرار الاحتباس الحراري، من المتوقع أن تزداد الصراعات الأهلية في المنطقة بأكثر من 30% في العقد المقبل.

الدافع الثاني لعدم الاستقرار المرتبط بالغذاء هو التنافس على الموارد الطبيعية. إذ تعد النزاعات بين الرعاة والمزارعين في منطقة الساحل الأفريقي من بين أكثر الأمثلة المدروسة لعدم الاستقرار المرتبط بالغذاء في هذا المجال. ازداد نزاع المزارعين والرعاة أو "العنف الرعوي" بشكل كبير في العقد الماضي في غرب ووسط أفريقيا، لا سيما في نيجيريا ووسط مالي وشمال بوركينا فاسو. ويشمل ذلك الغارات على الماشية، والعنف الطائفي أو العرقي على الأرض والموارد المائية، والصراع الناتج عن الارتباط بالحركات المتطرفة العنيفة. تتفاقم هذه الاتجاهات بسبب التصحر سريع الانتشار والجفاف الذي يمتد لعدة سنوات عبر منطقة الساحل الأفريقي. وفقًا للمركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، وقُتل أكثر من 15000 شخص في النزاعات المتعلقة بالمزارعين والرعاة في العقد الماضي وحده.

وأخيرا، فإن عدم الاستقرار المرتبط بالغذاء هو الدافع وراء الصدمات الاقتصادية. فقد أدت أزمة أسعار الغذاء العالمية 2007-2008 إلى اضطرابات اجتماعية في ما لا يقل عن 40 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل فيما أطلق عليه "التسونامي الصامت".

وتحمل أزمة أسعار الغذاء في عام 2022 أوجه تشابه ملحوظة مع عام 2008. ووفقا لتحليل من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، كانت أسعار المواد الغذائية في ارتفاع بسبب "الانتعاش غير المتكافئ من جائحة كوفيد من الارتفاع المفاجئ في الطلب العالمي واضطرابات العرض بسبب النقل واللوجستيات.

بحلول صيف عام 2022، واجهت أكثر من 20 دولة احتجاجات وأعمال شغب مرتبطة، جزئيا على الأقل ، بارتفاع أسعار المواد الغذائية.