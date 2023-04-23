رابط التقديم على وظائف برنامج العمل عن بعد

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن التقديم على وظائفها يتم بشكل إلكتروني.

وظائف برنامج العمل عن بعد

وكان برنامج العمل عن بعد أعلن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء ممن يحملون مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات، موضحة أن الوظائف جاءت كالتالي:

مندوب مبيعات.

مساعد إداري.

عامل تجميع ورق مقوى.

مصمم إعلان.

وسيط تأمين.

محصل.

مندوب مشتريات.

أخصائي خدمة عملاء.

أخصائي عقود.

كاتب تأمين.

كاتب اتصال.

مشرف مدخلي بيانات.

أخصائي مبيعات.

عامل كي.

مدير خدمة العملاء.

كاتب إداري.

طريقة التقديم على وظائف برنامج العمل عن بعد

أوضح البرنامج أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، داعية المتقدمين الإطلاع على تفاصيل أكثر و شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي

https://teleworks.sa/ar/jobs/