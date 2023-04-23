انت الان تتابع خبر قرار قضائي باعتقال افراد سيطرة اعتدوا على طبيبة في حمرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الصحة، السبت، عن اصدار قرار قضائي باعتقال افراد سيطرة اعتدوا على طبيبة في منطقة حمرين.