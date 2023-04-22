انت الان تتابع خبر غداً في إسبانيا.. محترف يلتحق بتدريبات "شباب العراق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقيم شباب العراق معسكراً تحضيرا حاليا في إسبانيا، استعداداً للمشاركة بمونديال الأرجنتين تحت 20 عاماً، الذي ينطلق يوم 20 آيار المقبل.

وقال نديم كريم، المدير الإداري لمنتخب الشباب، في تصريحاته صحافية، إن لاعب كوينز بارك رينجرز ألكسندر أوراها، سيصل يوم غد الأحد للالتحاق بمُعسكر منتخب الشباب المقام في إسبانيا.



وأضاف كريم: "تأكيد الحُضور جاءنا من النادي الذي يلعبُ له أوراها وذلك بعد جهود كبيرةٍ بذلت".

وتابع: "انتهينا من حجوزات السفر الخاصّة باللاعب مباشرةً من بريطانيا إلى إسبانيا، بعد أن أرسلنا إلى ناديه خطابا بضرورةِ التحاقه في هذا المعسكر".

وأوضح كريم: "أما اللاعب يوسف الإمام المحترف في الدوري السويدي، فما زالت إجراءات إكمال جواز سفره مستمرة".

واستمر: "أرسلنا خطابا آخر إلى النادي الذي يلعب له زيدان إقبال، وكذلك الآي فاضل من أجل السماح بانضمام الثنائي إلى العراق في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما".

ومن المنتظر، أن يشارك أوراها في اللقاء الودي الذي سيجمع شباب العراق أمام البرازيل، الذي سيقام بعد غدٍ الثلاثاء بمدينة موراتا الإسبانية.

يذكر أن منتخب العراق سيلعب في المجموعة الخامسة بمونديال الشباب إلى جانب منتخبات (إنجلترا وأوروجواي وتونس).