شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرهان: الكل خاسر في الحرب.. وندعو إلى حوار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أنه يجب على طرفي الصراع في السودان الجلوس معًا لإيجاد مخرج للأزمة.

وقال البرهان، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت: "يجب أن نجلس جميعا كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة حيث أن هذه الحرب الجميع خاسر فيها".

وكشف البرهان أن كل المطارات تحت سيطرة الجيش ما عدا مطاري الخرطوم ونيالا، مضيفًا: "أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش".

وأضاف البرهان أن الأوضاع المعيشية في تدهور، ونشاطر المجتمع الدولي قلقه تجاه الرعايا الأجانب.

ونفى البرهان استهداف الجيش السوداني لأي شخصيات رسمية، مشيرا إلى أن "مزاعم حميدتي يراد بها الفتنة والوقيعة مع الجيران".

وأعرب البرهان عن تصميمه على دمج قوات الدعم السريع في الجيش، باعتبار أن قضية الدمج هي التي أشعلت النزاع.

وشدد قائد الجيش السوداني على أنه يقوم بواجبه، ومستعد لتحمل المسؤولية كاملة، متابعًا: "نسعى إلى عدم التصعيد والحفاظ على مكتسبات الدولة السودانية".

ولمّح إلى أن النزاع الراهن جزء منه يرجع لأسباب سياسية، ونسعى إلى تنفيذ الانتقال السياسي لحكومة مدنية، مختتمًا تصريحاته برسالة للشعب السوداني قائلا: "الحرب فُرضت على قواتكم المسلحة، ونطالبكم بالصبر".

وأعلن عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق اليوم السبت، أنه سيتم تقديم كافة المساعدات والتسهيلات اللازمة لإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية للدول من السودان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن الجيش السوداني، بأن ذلك جاء عقب اتصالات بين البرهان ورؤساء عدد من الدول التي طلبت تسهيلات وضمانات لتأمين إجلاء رعاياها من السودان.

وأكد بيان الجيش السوداني أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين، ستقوم بإجلاء رعاياها جوًا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم، وذلك خلال ساعات قليلة.

وأشار البيان إلى أنه جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برًا إلى بورتسودان ومنها بحرًا إلى المملكة، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الطريقة.