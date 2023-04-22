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"المحامين" تعلن أسماء الأعضاء الجدد بعد اجتيازهم الكشف الطبى بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمحامين، أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة، ومن أجرى الكشف الطبي بفروع مصلحة الطب الشرعي بالمحافظات، مؤكدة أن الكشوف ترسل إلى النقابات الفرعية مباشرة.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قال من قبل، إن منظومة استخراج الكارنيهات بالنقابات الفرعية تسير بشكل منتظم، مؤكدا أنها تخضع بالكامل لرقابة وإشراف النقابة العامة وتتحكم فيها، ويقتصر دور الفرعيات على الطباعة فقط.

وأضاف نقيب المحامين، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اختراق المنظومة أو العبث بها، لافتا إلى أن ورق الطباعة يتم تسليمه للموظف التابع للنقابة العامة في كل فرعية على سبيل العهدة، وخاضع في كل مرحلة للرقابة من قبل مهندسي الشبكات بالنقابة العامة.

وطمأن نقيب المحامين أعضاء الجمعية العمومية بأن خطة الميكنة تسير طبقا للخطة الموضوعة وسيتم تطبيق باقي مراحل التطوير، لإحكام الرقابة ومنع التلاعب بأموال السادة المحامين والاتجار بهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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