البرهان يُهاجم قوات الدعم السريع ويدعو للمُفاوضات

ياسر رشاد - القاهرة - شن رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، "عبد الفتاح البرهان"، هجومًا حادًا على "قوات الدعم السريع"، داعيًا كافة أطراف الصراع في الخرطوم للجلوس معًا لإيجاد مخرج للأزمة.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام سودانية"، قال البرهان، الذي تخوض قواته صراعًا على السُلطة مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية: "يجب أن نجلس جميعا كسودانيين ونجد المخرج المُلائم حتى نُعيد الأمل ونُعيد الحياة"، مُؤكدًا أن "هذه الحرب الجميع خاسر فيها".

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وحول الموقف الميداني، كشف البرهان أن "كُل المطارات تحت سيطرة الجيش ما عدا مطاري الخرطوم ونيالا".

وأضاف: "أنا موجود حاليًا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش".

وأوضح البرهان أن "الأوضاع المعيشية في تدهور، ونشاطر المجتمع الدولي قلقه تجاه الرعايا الأجانب".

وأعلن البرهان، في وقت سابق اليوم السبت، أنه سيتم تقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية للدول من السودان خلال الساعات القادمة، على خلفية الاشتباكات الدامية التي تعصف بالبلاد مُنذ السبت الماضي.

واتهم قائد الجيش السوداني، قوات الدعم السريع "بالتعدي على البعثات الدبلوماسية دون مُراعاة للقانون الدولي".

وأشار إلى أن "مجموعات الدعم السريع مُنتشرة داخل

الأحياء السكنية، وتتخذ المدنيين دروعًا بشرية".

واليوم السبت، دخل النزاع في السودان يومه الثامن، حيث تُسمع بين الحين والآخر اشتباكات مُتقطعة، رغم اتفاق لوقف إطلاق النار خلال العيد بين قوات الجيش والدعم السريع.

وسُمع دوي اشتباكات بين "الجيش السوداني" وقوات الدعم السريع في الخرطوم بعد ساعات من الهدوء.

واعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني أن "قوات الدعم السريع هي من بدأت بالاعتداء"، مُؤكدًا أن "الجيش هو قوات سودانية وطنية خالصة وليس خاضعًا لأي شخص".

وحول توقعه لتوقيت انتهاء هذا النزاع، رد البرهان بأنه "لا أحد يُمكنه التكهن متى وكيف ستنتهي الحرب"، مُتابعًا أن "الحرب داخل المُدن تُطيل أمد المواجهة، وأنه يجب إخراج المُسلحين من المناطق السكنية لإنهاء الحرب".

جاء ذلك في حوار لقناة "العربية".