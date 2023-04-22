قوات الدعم السريع تكشف عن حصيلة المواجهات بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد "السودان" انسدادًا سياسيًا كبيرًا بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد، وفي هذا السياق، أعلنت "قوات الدعم السريع" تصديها "لهجوم غادر من قوات الانقلابيين والفلول ومُطاردتهم حتى معسكرهم والاستيلاء عليه بالكامل.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قالت "الدعم السريع" في بيان لها: "قامت قواتنا بمُطاردة القوة المُعتدية حتى أوصلتها إلى معسكرها الذي استولت عليه بالكامل".

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وأضافت: "في مدينة بحري تصدت قوات الدعم السريع إلى هجوم آخر من قوات الانقلابيين والفلول المُتطرفين مُحققة انتصارًا كبيرًا بالسيطرة على 60 مركبة عسكرية بكامل عتادها وتدمير 10 مركبات ومقتل العشرات وفرار المئات من القوات المُعتدية".

وتابعت: "حاولت قوة من الانقلابيين قوامها 5 مركبات بالهجوم على قواتنا المُتمركزة في حي نمرة 2 بالخرطوم حيث تم الاستيلاء على 4 مركبات وتدمير المركبة الخامسة، وتمكّنت قواتنا أيضًا من دحر المُعتدين ومُطاردتهم

والاستيلاء على كامل مقر التصنيع الحربي وجارٍ الآن حصر العتاد الذي تم الاستيلاء عليه".

واعتبرت أن هذه الانتصارات "تأتي في إطار الدفاع عن أماكن تمركزها التي تُحاول قوات الانقلاب والفلول المُتطرفين مُهاجمتها في تجاوز واضح للهدنة المعلنة التي تُلزم الأطراف بعدم تحريك القوات من منطقة إلى أخرى".

واختتمت: "سجلت عدد من المناطق المُتفرقة بولاية الخرطوم تعدّيات سافرة من قوات الانقلابيين في تجاوز صريح للهدنة".

وفي سياق مُتصل، بحث قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع وزيرة الخارجية الفرنسية، "كاثرين لوكونا"، التطورات الأخيرة في الخرطوم، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.