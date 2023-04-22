البيت الأبيض يُعلق على فضيحة كمبيوتر هانتر بايدن

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد المتحدث باسم البيت الأبيض، "إيان سامس"، معلومات اللجنة القضائية بمجلس النواب حول مشاركة فريق الرئيس جو بايدن الانتخابي في إخفاء حادث كمبيوتر "هانتر بايدن"، مُؤكدًا أنها مُضللة إلى حد كبير.

وكتب سامس على موقع التدوينات المُصغرة "تويتر": "يُظهر النص الذي صدر مُؤخرًا عن اللجنة القضائية بمجلس النواب أن هذا كان تسريبا اختياريًا مُضللاً إلى حد كبير".

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واتهم سامس، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الجمهوري جيم جوردان بالوقوف وراء التسريبات والذي لديه "تاريخ مُوثق جيدًا" بمثل هذه التسريبات من أجل التلاعب بالإعلام

لخدمة المصالح السياسية لحزبه.

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، أن مقر الرئيس، جو بايدن، حاول إخفاء حادث الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن قبل الانتخابات.

وذكرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في بيانها: "أن الجهود المُتضافرة لتقليل واحتواء الانتشار العام للادعاءات الخطيرة ضد عائلة بايدن قد أضر بعملية إيصال المعلومات إلى جميع المواطنين الأمريكيين كجزء من العملية الديمقراطية".