شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية المصرية تكشف جهودًا لإجلاء المواطنين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها تنسق مع بقية أجهزة الدولة المعنية والسلطات السودانية بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة من أبناء الجالية المصرية المتواجدين بالسودان فور توفر الظروف الميسرة لذلك.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت: "أكدت الخارجية أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان؛ وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك".

وناشد بيان الخارجية، جميع المصريين المتواجدين في السودان التزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد في مناطق التوتر والانفلات الأمني، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، لحين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء.