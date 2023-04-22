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الخارجية المصرية تكشف جهودًا لإجلاء المواطنين من السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها تنسق مع بقية أجهزة الدولة المعنية والسلطات السودانية بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة من أبناء الجالية المصرية المتواجدين بالسودان فور توفر الظروف الميسرة لذلك.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت: "أكدت الخارجية أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان؛ وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك".

وناشد بيان الخارجية، جميع المصريين المتواجدين في السودان التزام مناطق سكنهم وتجنب التواجد في مناطق التوتر والانفلات الأمني، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، لحين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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