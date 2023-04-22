اليابان تُعلن حالة التأهب القصوى لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت دولة اليابان "الواقعة في شرق آسيا" حالة التأهب القصوى، بعد إعلان كوريا الشمالية استعدادها لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، سيتطلب وضع القمر الصناعي في المدار مقذوفًا بعيد المدى يحظر على كوريا الشمالية إطلاقه لأن الأمم المتحدة تعتبر ذلك اختبارًا لتكنولوجيا الصواريخ البالستية.

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وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، للقوات الوطنية "قد تصدر أوامر بتنفيذ إجراءات تدميرية ضد صواريخ بالستية وغيرها"، وفق بيان صادر عن وزارته.

وطلب من الجيش "تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار في حال سقوط صاروخ بالستي".

وتشمل الإجراءات نشر مُدمّرات مُزودة صواريخ اعتراضية من طراز إس إم-3 وكذلك

وحدات عسكرية في مقاطعة أوكيناوا (جنوب) يمكنها تشغيل صواريخ باتريوت باك-3.

وفي عامي 2012 و2016، أجرت كوريا الشمالية اختبارَين لصاروخين بالستيين اعتبرتهما بيونج يانج عمليتين لإطلاق أقمار صناعية، وحلق الصاروخان وقتها فوق منطقة أوكيناوا.

وذكرت وسائل إعلام يابانية السبت أن وزارة الدفاع أصدرت الأوامر نفسها في العام 2012، ولم تُحدد "بيونج يانج" موعد الإطلاق واكتفى الزعيم كيم جونج أون بالقول إن القمر الصناعي سيُرسل "في الموعد المُحدد".