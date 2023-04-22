السويديون يحتجون رفضًا لانضمام بلادهم للناتو

ياسر رشاد - القاهرة -

خرج مئات السويديين إلى الشوارع في مدينة "جوتنبرج" رفضًا لانضمام بلادهم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أفادت صحيفة "Göteborgs-Posten".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قالت الصحيفة: "تظاهر مئات الاشخاص ضد عضوية السويد في حلف "الناتو" وسط جوتنبرج وقدرت الشرطة خروج ما بين 200 و300 شخص في المُظاهرة".

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وأشارت إلى أن المُتظاهرين دافعوا عن الخط التقليدي لحياد السويد.

وقال غونيل بيرغ، أحد المُتظاهرين وأحد مُنظمي لجنة جوتنبرج للسلام: "نحن هنا لأننا نُريد الحفاظ على التحرر من التحالفات".

وفي سياق مُنفصل، أعلنت السفارة الروسية لدى ستوكهولم

أن قرار السويد قطع العلاقات الثقافية مع روسيا له "دوافع سياسية".

وكانت وزيرة الثقافة السويدية باريسا ليلييستراند أعلنت أن الحكومة السويدية قررت إبقاء منصب مستشار السفارة لشؤون الثقافة شاغرًا بعد انقضاء مهام المستشار الحالي في أغسطس المُقبل.

وقالت السفارة الروسية، تعليقًا على القرار، إن "القرار القصير النظر والمُسيس للحكومة السويدية بقطع العلاقات الثقافية، بلا شك ستُوجه ضربة إلى السويد ومواطنيها".