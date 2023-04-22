الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُواجه انتقادات حادة

ياسر رشاد - القاهرة -

انتقد مستشار مدير موسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية "رينات كارتشا"، تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مُؤكدًا أنها تُؤدي إلى تفاقم الوضع حول محطة زابوروجيا الكهروذرية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال كارتشا: "بخصوص المنطقة المُحيطة هذا القصف لم يتوقف، تقوم القوات الأوكرانية باستمرار بقصف ضفة النهر ويتم الرد عليها، أما بخصوص قصف محطة الطاقة النووية نفسها، يُمكنني أن أذكر بمسؤولية أنه لا في المحطة نفسها ولا على المُحيط المُجاور للمحطة، لم تكن هناك أي ضربات، لا سيما تلك التي كان من شأنها أن تُزعج خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم نُسجل حدوث مثل هذه الضربات، لا يُوجد قصف".

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ويرى المستشار أنه يتم الإدلاء بهذه التصريحات لإلحاق الضرر بسُمعة روسيا وقال: " يتم استخدام نفس الأساليب - التلاعب والتضليل وتأجيج التوتر بشكل مُصطنع، وفي المُحصلة لا شيء بناء، لأنه حتى لو

كان المرء يُصدق كُل ذلك ويأخذ الأمر على محمل الجد، فإن السؤال يطرح نفسه: وماذا بعد ذلك؟".

وتابع المستشار: "مع احترامي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لنفترض أن القصف مُثير للقلق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك: من في الواقع يقوم بهذا القصف؟ لا أحد آخر، فقط أوكرانيا يُمكنها تنفيذ عمليات القصف هذه، حسنًا، دعونا نُطبق إجراءات عقوبات ضد أوكرانيا التي تتجاهل جميع معايير السلامة النووية".

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مدير عام الوكالة "رافائيل جروسي"، يشعر بالقلق إزاء الوضع المُتعلق بقصف محطة زابوروجيا، وزعم بأن خبراء المنظمة يسمعونه "يوميًا" في المحطة.