الكويت تشكر السعودية على إجلاء مواطنيها العالقين في السودان

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إن الوزارة نفذت عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان جرّاء الاشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة، التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة.

وأشار إلى وصول كافة المواطنين الراغبين بالعودة للبلاد إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة سالمين، وأنه جار العمل حالياً على تأمين نقلهم إلى الكويت.

وتقدم وزير الخارجية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسلطات المملكة العربية السعودية الشقيقة على التنسيق وتوفير كافة التسهيلات التي قدمتها لنقل وإجلاء المواطنين إلى مدينة جدة.