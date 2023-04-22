شكرا لقرائتكم خبر عن تجفيف ينابيع التحرش من المباشر إلى الإلكترونى بعقوبات مغلظة.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "التحرش من المباشر للإلكترونى"، استعرض خلاله كيفية تصدى المشرع لجريمة التحرش وتجفيف ينابيعها خاصة في المناسبات والأعياد بعد أن كانت منتشرة في مثل هذه المناسبات، وكيف تحولت الجريمة لـ"رسائل" و"كومنتات" و"شير" على مواقع التواصل الاجتماعى، المشرع واجهها بالحبس 7 سنوات، وتحويلها من جنحة لجناية لخطورتها، وشرطة نسائية لتأمين الفتيات والسيدات، وإليكم التفاصيل كاملة:

التحرش من المباشر لـ"الإلكترونى".. الجريمة تحولت لـ"رسائل" و"كومنتات" و"شير" على مواقع التواصل الاجتماعى..المشرع واجهها بالحبس 7 سنوات.. وتحويل من جنحة لجناية لخطورتها.. وشرطة نسائية لتأمين الفتيات والسيدات



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