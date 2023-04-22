ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 500 ألف شخص

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي، إلى أكثر من 50000 شخص، فيما لا تزال تداعيات الزلزال المدمر مستمرة.

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وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" إن "عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش وصل إلى 50783".

في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان عنيفان مدينة كهرمان مرعش بقوة بلغت 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب، وامتد أثره إلى سوريا حيث خلف أيضا آلاف القتلى والجرحى وأضرارا مادية جسيمة.

وفي وقت سابق، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية مركز الزلزال المدمر

الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.

ودمرت العاصفة، حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال. وحسب المعلومات، فإن هناك 8 أشخاص في المستشفيات في حالة خطيرة.

عانت مقاطعة كهرمان مرعش أكثر من غيرها خلال زلازل في 6 فبراير أدى إلى مقتل أكثر من 47 ألف شخص وتضرر آلاف الأبنية السكنية، حيث كانت مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وفي 18 فبراير، تم تسجيل زلزال جديد بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، وبلغت قوته 5.2 درجة.

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