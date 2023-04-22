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رفع حالة التأهب فى اليابان استعداداً لإطلاق أول قمر صناعي تجسسي كوري

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ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا الجيش الياباني، اليوم السبت، للقيام بالاستعدادات اللازمة ورفع حالة التأهب لاحتمال سقوط صاروخ كوري شمالي فوق الأراضي اليابانية.

 

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وذكرت مصادر حكومية يابانية، أن قوات الدفاع الذاتي ستعمل على نشر منظومات الدفاع الجوي الأمريكية الصنع “باتريوت” وسفينة مدمرة مجهزة بنظام إيجيس المضاد للصواريخ تحمل مقذوفات اعتراضية من طراز ستاندرد ميسايل -3، حسبما أوردت وكالة أنباء

كيودو اليابانية.

وأفاد أحد المصادر بأن القوات “ستقوم باستعداداتها لتكون قادرة على الرد على أي إجراء قد يتسبب في إلحاق الضرر باليابان”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن بلاده انتهت من تطوير أول قمر صناعي للتجسس العسكري.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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