طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها إلى الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم السبت، إلغاء جميع رحلاتها من وإلى العاصمة السودانية الخرطوم، حتى 31 مايو، مؤكدة أن تلك الخطوة جاءت نظرًا لتدهور الأوضاع بسبب الاضطرابات في الخرطوم.

اقرأ أيضًا.. السودان.. مواجهات عنيفة وخرق للهدنة في ثاني أيام العيد

وأضافت الشركة في بيان لها أن "العملاء المسافرين على رحلات المتابعة مع طيران الإمارات وفلاي دبي إلى السودان لن يتمكتوا من السفر من نقطة المغادرة حتى إشعار آخر".

وقدمت الشركة اعتذار عن أي إزعاج سببه هذا الإجراء، ودعت العملاء المتأثرين بالقرار الذين حجزوا مع وكلاء السفر الاتصال

بهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة، كما يمكن للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات الاتصال بمكاتب الشركة المحلية لمعرفة خيارات إعادة الحجز.

وأضافت الشركة، التي تتخذ من مطار دبي مقرا لها: "نراقب الوضع وتطوراته عن كثب في الخرطوم فيما يتعلق بتشغيل طيران الإمارات وسيتم الإعلان عن المستجدات في الوقت المناسب".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: