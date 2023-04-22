السودان.. اشتباكات عنيفة في الخرطوم وأم درمان رغم الهدنة

ياسر رشاد - القاهرة - تجددت الاشتباكات في الخرطوم وأم درمان، اليوم السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما أودى بحياة 6 أشخاص، رغم الهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار خلال فترة عيد الفطر، فيما دخلت المواجهات في السودان يومها الثامن.

اقرأ أيضًا.. السودان.. مواجهات عنيفة وخرق للهدنة في ثاني أيام العيد

وسُمع دوي معارك بأسلحة ثقيلة في وسط الخرطوم وتحليق للطيران الحربي في مناطق عدة، بينما تسببت الاشتباكات في أم درمان بسقوط 6 قتلى بقذيفة في منطقة المنصورة.

وحلقت طائرات للجيش فوق سماء الخرطوم وبحري وأم درمان، وتواصل صوت الانفجارات وسط تحليق كثيف للطيران في منطقة كرري بأم درمان.

ودخلت المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع يومها الثامن، واشتدت المعارك الحربية حول القيادة العامة ومناطق قريبة من مطار الخرطوم.

وتبادل الطرفان الاتهام بخرق الهدنة، حيث تبادل جنود الجيش ومسلحون من قوات الدعم السريع إطلاق النار في أحياء من العاصمة حتى أثناء صلاة العيد.

ضحايا الاشتباكات في تصاعد مستمر

وأودت المواجهات بحياة المئات في العاصمة وفي غرب السودان أساسًا وتدفع ثالث أكبر دولة في قارة إفريقيا إلى كارثة إنسانية في بلد يعتمد ربع سكانه بالفعل على المساعدات الغذائية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إن 413 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 3551 منذ اندلاع القتال في السودان قبل، ومن بين القتلى 5 على الأقل من موظفي الإغاثة.

وكان الجيش السوداني أعلن مساء الجمعة موافقته على هدنة لمدة 3 أيام. وأعرب الجيش عن أمله بأن "يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية".

وكشف بيان القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري عن موافقة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم

السريع على وقف الأعمال العدائية وذلك اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر ولمدة 72 ساعة.

هذا وأوضح البيان مطالبته بأن تكون الهدنة فرصة لوقف إطلاق النار ومعالجة القضايا الإنسانية التي نتجت عن مأساة الحرب بحسب البيان.

اكتظاظ المستشفيات بالمصابين

وتسببت الأوضاع المتدهورة في استقبال مستشفيات الخرطوم عشرات الجرحى والمصابين على رغم النقص الكبير في الكادر الطبي وتعرض الموجود للإنهاك نتيجة العمل لساعات طويلة متواصلة. ومع استمرار القتال وكذلك استخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي، توقفت حركة تنقل الأطباء، إلى جانب ما تعانيه المستشفيات من نقص في أكياس الدم والمحاليل والمسكنات والأدوية.

في الأثناء أصدرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، نداء عاجلاً إلى الأطباء والكوادر الطبية نتيجة الحاجة الملحة للجراحين والاختصاصيين في جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، وجميع الكوادر الطبية للتوجه إلى المستشفيات، وأفادت عن صعوبة الوصول إلى المصابين وإجلائهم، مناشدة الجيش وقوات الدعم السريع فتح طرق آمنة لسيارات الإسعاف.

ووثقت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اكتظاظ مستشفيات العاصمة بالمصابين.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: