السعودية تبدأ الترتيب لإجلاء رعاياها وبعض رعايا دول أخرى من السودان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم (السبت)، أن المملكة بدأت «ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة».

وأضافت الوزارة أن هذا يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ما لا يقل عن 413 شخصاً قُتلوا وأصيب 3551 آخرون في الصراع الذي اندلعت شرارته قبل أسبوع بين قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني.