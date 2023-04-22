انت الان تتابع خبر تحطم طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي جنوب كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تعرضت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف، لدعم مباشر لعمليات قوات الأمن العراقية، إلى عطل ميكانيكي وتحطمت جنوب كركوك".

وأضاف، ان "قوى الأمن العراقية قامت بسرعة بتأمين موقع التحطم، بينما قام أفراد خدمة التحالف بتطهير المنطقة بتفجير محكوم".



وأشار الى، انه "لم تقع إصابات ولا أضرار للبنية التحتية المدنية"، موضحا ان "الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف توفر قدرات استخباراتية ومراقبة واستطلاع حيوية لقوى الأمن العراقية، مما يتيح عمليات هزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة، وان قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب تقدم المشورة وتساعد وتمكّن القوات الشريكة في العراق وسوريا من ضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

