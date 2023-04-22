انت الان تتابع خبر نقابة الأطباء بالسودان تعلق على اجلاء الأجانب: سيزيد الخطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابة في بيان، أنه "من أصل 79 "مستشفى أساسيا" في الخرطوم والولايات يوجد 56 مستشفى متوقفا عن الخدمة".

كما أكدت أنه "في اليوم السادس للاشتباك، تعرضت 4 مستشفيات في مدينة الأبيض للقصف، مما يرفع العدد الكلي للمستشفيات التي تم قصفها إلى 13 مستشفى، بينما هناك 19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري.



ومن أصل 79 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات، يوجد 23 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي".

وتابعت النقابة أن "عربات إسعاف "تعرضت للاعتداء من قبل القوات العسكرية"، وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات".

في سياق متصل قالت النقابة إن "إجلاء الرعايا الأجانب من السودان "سيزيد الخطر على المواطنين العزل".

وأشارت الى ان "التجربة أثبتت حرص طرفي النزاع من القوات المسلحة و قوات الدعم السريع على حياة الرعايا الأجانب فقط دون مراعاة لحرمة حياة أبناء شعبهم المسالم".

ولفتت الى أن "إصرار الدول على إجلاء رعاياها من السودان "دلالة" على فشل المطالبة بوقف إطلاق النار، وأن تلك الدول تتوقع استمرار النزاع المسلح وامتداده إلى الأحياء السكنية".

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي والإقليمي للضغط على الجيش والدعم السريع "لوقف هذا الصراع الدموي بصورة عاجلة وتجنيب البلاد شر الانزلاق لهاوية الانهيار الشامل".

كما حثت المجتمع الدولي على العمل للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والضغط لإنفاذ المعايير الدولية فيما يتعلق بحماية المدنيين وتقديم الدعم الضروري لهم.

