انت الان تتابع خبر شارك في الاعمال القتالية.. جورجيا تعلن اعتقال قيادي بـ"داعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السلطات أن "باكساشفيلي، وهو مواطن جورجي، غادر البلاد عام 2013 متجها إلى سوريا حيث انضم إلى داعش".

وكان باكساشفيلي على صلة وثيقة بكبار القادة العسكريين في "داعش" وشغل منصب نائب قائد في إحدى الجماعات المنضوية تحت لواء "داعش"، وشارك بنشاط في الأعمال القتالية وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية.



ويواجه القيادي الداعشي في وطنه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أعوام و17 عاما.