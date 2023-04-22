انت الان تتابع خبر بعد إطلاق سراحه "مؤقتا".. اول تعليق لسعد لمجرد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لمجرد على "إنستغرام": “اللهم فرج همومكم و كربكم و بدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين .قريت دعواتكم و بكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا و الله يغفر لينا وليكم و يعطيكم كل ما تمنيتو و يجعلنا وإياكم من الفائزين برضى الله و رضى الوالدين دنيا وآخرة، سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، و حتى انا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة وحدة ".وأضاف بالقول: "سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين اهلي و احبابي و اعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب .اصدقائي الفنانين و الفنانات و الاعلاميين و الصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد اثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب و التقدير و متمنياتي لكم بالتوفيق في اعمالكم و في حياتكم" .

واختتم تدوينته بالقول: "مسك الختام ، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم "انا كنت في الماضي احبكم، الآن انا مغرم بكم، و قصة حبنا لن تنتهي ابدا مهما حصل" حفظكم الله و اهاليكم و متعكم بالصحة و العافية وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال و دفع بها عنكم كل بلاء.. ملاحظة اخيرة كي يكون الامر واضحا للكل: انا الان حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة و انجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي ايماننا و صبرنا مهما كانت الظروف".

وتابع: "الاخبار الزوينة هي انني اعلن الان رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي "اش خبارك" هو 4 مايو باذن الله. الحان و كلمات و توزيع و مكس ماستر اخي و عشيري و حبيبي جلال الحمداوي" .

