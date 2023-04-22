مدريد يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقد مودريتش

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وبدأت مفاوضات التجديد لموسم واحد، وفقًا لسياسة النادي الخاصة باللاعبين المخضرمين.

وأكد لوكا مودريتش، البالغ من العمر 37 عاما، رغبته أكثر من مرة، في البقاء مع الملكي.



وبحسب صحيفة "آس"، فإن "إدارة ريال مدريد تضغط على مودريتش، من أجل الاعتزال الدولي، للتركيز مع الفريق وتوفير مجهوده البدني".

وأضافت :"مودريتش رفض مقترح ريال مدريد الذي يطالبه بالاعتزال الدولي مع كرواتيا، حيث يستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة ليورو 2024".

وأشار التقرير، إلى "وجود حل قد يرضي الطرفين، وهو إعفاء مودريتش من خوض المباريات الدولية غير التنافسية، من أجل حسم التجديد، نظرًا لتمسك النجم الكرواتي باللعب مع منتخب بلاده".

