كارثة بالسودان .. الميليشيات تفتح السجون وتهرب المساجين وتضمهم لقواتها

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان لها عن قيام قوات حميدتي بفتح السجون وضم المساجين لقواتها .

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيانها : قام المتمردون بالهجوم علي سجن الهدى وإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء .

وتابعت : وجدت قواتنا بمعسكر اللاماب آلاف اللبسات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة ونخشى أن يستغلها المتمردون في القيام بأعمال سلب ونهب واسعة ومحاولة إلصاق الجريمة بالقوات المسلحة وعلى مواطنينا الإنتباه لذلك .

واختتمت : الان يتصرف المتمردون بطريقة يائسة وهم لا يتورعون عن فعل أي شيئ .